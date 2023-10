L' Arco di Trionfo illuminato di rosa per la lotta al tumore al seno

(Di lunedì 2 ottobre 2023) A Parigi si illumina dil'diper celebrare l'inizio dell'Ottobre, il mese della prevenzione delal. 99 donne e un uomo in cura, in remissione o guariti dal cancro al ...

A Parigi si illumina di rosa l'Arco di Trionfo per celebrare l'inizio dell'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno. 99 donne e un uomo in cura, in remissione o guariti dal cancro al seno si sono riuniti all'Arco di Trionfo.

Roma, 2 ott. (askanews) – Il cielo di questo mese ci delizierà con un'eclissi parziale di Luna, con la Terra che, la sera del 28, proietterà la sua ombra su parte della superficie del nostro satellite ...