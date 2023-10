Lara Comi condannata per il caso Mensa dei Poveri | 4 anni e 2 mesi per l’eurodeputata di FI

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di condanna di 4e 2perdi Forza Italia,, nel contesto del maxi processo legato alnoto come “dei“. Questo processo coinvolge oltre 60 persone, tutte imputate per presunte irregolarità legate ai corsi di formazione dei dipendenti dell’Agenzia per la Formazione, Orientamento e Lavoro (Afol). La sesta sezione penale, presieduta da Paolo Guidi, ha deliberato la sentenza che ha portato alla condanna di. La politica di Forza Italia, difesa dall’avvocato Gian Piero Biancolella, era stata posta agli arresti domiciliari nel novembre 2019 con l’accusa di corruzione, false fatturazioni e truffa ai ...