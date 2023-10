Lara Comi condannata a una pena da brividi nel processo Mensa dei poveri | 4 anni e 2 mesi dietro le sbarre

Europarlamentare di Forza Italia condannata per corruzione, false fatturazioni e truffa ai danni dell'Europarlamento. ...... assieme ad un'altra cinquantina di imputati, perchè il fatto non sussiste, nel processo milanese 'Mensa dei poveri' nel quale è stata condannata a 4 anni e due mesi. Tra gli assolti, ...

Processo «Mensa dei poveri», Lara Comi condannata a 4 anni per truffa ai danni dell'Unione europea Corriere Milano

Processo 'Mensa dei poveri', Lara Comi condannata a 4 anni e 2 mesi Adnkronos

Partita dalla gavetta sul territorio, ha scalato le posizioni in Forza Italia: i guai giudiziari ne hanno frenato la carriera, proprio negli anni in cui le quasi coetanee Meloni e Schlein dominano le ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...