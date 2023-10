L’appello ‘vegetariani salviamo il mondo’ | ma in Italia sono in calo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I vegetariani salveranno il mondo? Secondo i promotori del World Vegetarian Day, giornata mondiale che si è celebrata ieri, domenica 1 ottobre, potrebbero contribuire in modo significativo alla causa. Anche se, a onor del vero, ini seguaci della tavola ‘green’in, dicono le statistiche, in controtendenza con quanto accade in diversi altri Paesi. Perché essere ‘veg’ è una scelta da considerare lo spiega la North American Vegetarian Society, che nel 1977 ha ideato la giornata (poi supportata dall’International Vegetarian Union nel 1978), e nella presentazione della ricorrenza elenca una sfilza di buone ragioni, a suo avviso, per sposare l’approccio alimentare ‘verde’. Le diete vegetariane, si legge, fanno bene a chi le fa perché “riducono il rischio di patologie mortali come malattie cardiache, ictus e cancro, e anche ...