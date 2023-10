L’anno scolastico è partito con le solite difficoltà | attuare una vera riforma sembra impossibile

Leggi su ilfattoquotidiano

di Luca Tornisello*

L'anno scolastico 2023/2024 è entrato nel vivo e oltre 7 milioni di studenti sono tornati sui banchi di scuola, in un rientro che – come evidenziato da Altroconsumo – è stato all'insegna degli aumenti dei costi relativi al materiale. Ma le sfide del sistema scolastico italiano non si limitano ai costi per le famiglie. Non mancano le novità, annunciate dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Tra di esse, i corsi di sicurezza stradale e i provvedimenti antibullismo, con la stretta sulle sospensioni e sul voto di condotta. Si introduce, inoltre, la figura dei docenti tutor e orientatori, incaricati di assistere gli studenti nelle circa 70.000 classi dell'ultimo triennio delle scuole superiori. Tuttavia, come da tradizione, si sono verificate numerose ...