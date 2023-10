L’Amministrazione comunale di Pantigliate scommette sui ragazzi e insieme ai volontari rifà il look al Centro di Aggregazione Giovanile

«Non siamo per il no a prescindere: se è chiaro che la realizz Azione di uno stadio a San Donato comporti dei rischi, è altrettanto chiaro che ...

'agitazione sta per entrare nella terza settimana e qualsiasi aumento dei costi derivante da un potenziale nuovo contratto con il sindacato United auto workers metterà sotto pressione le case ...Spiegazione fornita informalmente dalla società: si attende'omologa,'azionista non vuole rischiare altri soldi a vuoto. Il salvataggio del club era arrivato al pelo, giusto in tempo per ...

Migranti, al Csm 13 consiglieri togati chiedono l’apertura di una pratica a tutela della giudice di… Il Fatto Quotidiano

Quali sono i supermercati che aderiscono al trimestre anti-inflazione: l'elenco Regione per Regione Fanpage.it

L'artista ha commentato: “Avevo pochissime persone che credevano in me, ma mi divertivo, mi divertivo e già avevo capito che questo progetto avrebbe visto la luce prima o poi” ..." Durare " di Laura Pausini sarà nella colonna sonora di " I leoni di Sicilia ", la nuova serie tv di Paolo Genovese, dal 25 ottobre su Dinesy+. Tratta dal libro di Stefania Auci, l'opera racconta di ...