LaLiga EA Sports | Las Palmas – Celta | Un duello dove la necessità è urgente | previo | analisi | prognosi e previsione

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) 2023-10-02 01:26:09 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: È solo l’ottava giornata ma sia l’UD Lasche ilarrivano aldello Stadio Gran Canaria con tante urgenze e l’di aggiungere tre punti. Entrambi hanno solo cinque punti, ma i gialli sono ora in zona retrocessione mentre i galiziani sono la prima squadra a uscire dalle zone rosse. La sconfitta al Bernabu fa male, non tanto per il risultato, quanto per la forma. Non ha quasi opposto opposizione e si presenta a questa partita con le stesse esigenze del suo rivale. García Pimienta ha salvato il match-ball contro il Granada, ma ancora una volta ha un test importante in casa. Mfulu si unisce agli infortunati Benito, Moleiro e Sandro. ...