L’Al Ittihad si rifiuta di scendere in campo in Iran per colpa di una statua

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Era in programma per oggi Sepahan-Al, gara valida per la Champions League asiatica al Naghsh-e-Jahan Stadium di Isfahan, ma la partita non si è mai disputata. Il motivo è stato il rifiuto diindella squadra di Benzema e Kantè per via di unainstallata a bordoe che rapresenta Qassem Soleimani, generaleiano morto nel 2020 in Iraq a seguito di un attacco con droni ordinato dagli Stati Uniti.che aveva chiesto di rimuovere il busto posizionato a bordo, in una situazione paradossale, considerando che in 60mila stavano assiepando gli spalti del Naghsh-e-Jahan Stadium di Isfahan. Laè però rimasta al suo posto con il conseguente dietrofront della squadra ...