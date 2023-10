(Di lunedì 2 ottobre 2023) ISFAHAN () - Sepahan - Al, gara valida per la Champions League asiatica in programma al Naghsh - e - Jahan Stadium di Isfahan non si è disputata... a causa del rifiuto di scendere in ...

Tutta colpa di una statua a bordocampo del generale Qasem Solemaini che, fino alla sua morte nel 2020, ha guidato la Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie dell'Iran, con l'Alche aveva ...Dietro la parabola del figliol prodigo tanto lieta ai romantici (il campione chei petroldollari in nome del club che lo lanciò) c'è l'unico sentimento che la Saudi League ...dall'Al -...

L'Al-Ittihad si rifiuta di giocare: annullato il match di Champions con ... Goal Italia

L'Al Ittihad si rifiuta di giocare in Iran: il motivo è sorprendente Corriere dello Sport

L'Al Ittihad non giocherà il suo match odierno di Champions League. Colpa di una statua che ha causato l'ira di Benzema e compagni ...ISFAHAN (Iran) - Sepahan-Al Ittihad, gara valida per la Champions League asiatica in programma al Naghsh-e-Jahan Stadium di Isfahan non si è disputata... a causa del rifiuto di scendere in campo della ...