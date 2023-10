L' affondo di Meloni | un pezzo di Italia aiuta la migrazione illegale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) AGI - "Siamo di fronte a una pressione migratoria senza precedenti, dovuta all'instabilità di vaste aree dell'Africa e del Medio Oriente. Il Governono lavora ogni giorno per fronteggiare questa situazione e contrastare l'imdi massa. Lo facciamo con serietà a ogni livello: coinvolgendo gli altri Stati europei e stringendo accordi con i Paesi africani per fermare le partenze dei barconi e distruggere la rete dei trafficanti di esseri umani. E con norme di buon senso per facilitare le espulsioni di chi non ha diritto a essere accolto". Lo scrive Giorgiain un post su Facebook. "Un lavoro difficile, certo, ma che può portare a risultati concreti, con pazienza e determinazione. Certo, tutto diventa molto più difficile se nel frattempo altri Stati lavorano nella direzione diametralmente ...

La premier: lo spread con Draghi era più alto ma "non vedevo titoli". A Malta trilaterale con Macron e von der Leyen. Patto per l'immigrazione in ...

E che, per giunta, siano i magistrati, adesso, a rimproverare a Giorgiauna presunta ... L'di MinzoliniIo vado in Europa e dico: io non sono la destra, perché la destra è lache ha preso in giro gli italiani e non sono la sinistra del sindacato, di Schlein e Conte. Al centro c'è uno spazio, se ...

ROMA La Germania fa dietrofront sugli aiuti alle Ong. E così s’è raggiunto l’accordo tra i 27 Paesi europei sul testo chiave del regolamento delle crisi sui migranti. Il ...Giorgia Meloni, in un'intervista rilasciata a Sky TG24, nell'ambito delle celebrazioni "Sky 20 anni", ha fatto un rapido punto sulla situazione in merito alla politica interna e a quella estera, con ...