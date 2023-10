L’addio di Gianluca Grignani al papà | “Ognuno giudichi se stesso” Per lui il brano di Sanremo 2023

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) A lui aveva dedicato ildiera tornano in gara al Festival con un pezzo per suo padre, Paolo. Si intitola Quando Ti Manca Il Fiato e oggi gli manca di nuovo: ildiè morto. Sui social, l’artista condivide uno scatto che lo ritrae in compagnia del genitore e scrive: “E per il restose… Ciao”. Poche parole e un’immagine datata. Un giovanissimoPaolo e unancora bambino nel giorno del dolore. Un rapporto particolare il loro, cheoggi chiede di non giudicare. Solo qualche mese fa, l’aveva messo in musica e sulla canzone ...