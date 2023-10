La vip italiana ricoverata in ospedale | cosa le è successo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Personaggi tv. . Sono giorni particolari per il mondo dello spettacolo. Diversi protagonisti stanno facendo preoccupare i loro fan a causa di alcuni malanni che hanno portato a dei ricoveri. Dopo Fedez, operato d’urgenza per un’emorragia interna, ora è stata la volta di un’ex protagonista di Ballando con le Stelle, la quale ha spiegato attraverso il suo profilo Instagram chele èLeggi anche: Fedez, dopo l’operazione parla il chirurgo:rischia ora Leggi anche: Ballando con le stelle, colpaccio di Milly Carlucci: arriva il noto volto Mediaset Leggi anche: Tragico incidente per il conduttore italiano: operato al volto Leggi anche: Fedez ricoverato per emorragia interna: cos’è e quali sono le cause Giusy Versacein: ecco come sta Giusy Versace è ...

Quanto sono alti i vip italiani Alcuni molto più e altri molto meno di quanto pensi Abruzzo Cityrumors

''Tutti giocano a Reazione a Catena'' in prime time Rai Storia

Il pensiero è corso immediatamente agli anni di Rai1 in cui, insieme, hanno scritto nuove e importantissime pagine della tv italiana. Quella fatta come piace a lui e che di fatto non ha mai cambiato, ...Il gruppo di Mark Zuckerberg “Meta” si è riunito per il consueto appuntamento annuale “Connect” in cui sono state presentate le novità per le piattaforme social, sui nuovi prodotti in commercio ma sop ...