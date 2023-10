La suggestiva poesia sui nonni di Charles Bukowski

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Per la festa deivi proponiamo unascritta dadal titolo Da da qualche parte in Texas. Traduzione di Simona Viciani. seduto in una grande casa di campagna con nonnae nonno (non miei) e la … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

... nemmeno quando lastessa si è espressa in versi sciolti (cioè fuori dei dogmi che hanno ... La più, e perciò, come quasi sempre accade, la più infondata, consisterebbe nell'idea che ......Capria edito da Mondadori nella prestigiosa collana dei Meridiani) sul tema "Il fluire della'...proprietario della Fonti del Clitunno Bernardino Campello ha guidato i presenti in una...

“Sul far della sera la terra”: questo pomeriggio a Torre Gigliano il ... RuvoViva

Iran: quando la protesta si esprime anche attraverso la poesia e l’arte BuoneNotizie.it

Per la festa dei nonni vi proponiamo una suggestiva poesia scritta da Charles Bukowski dal titolo Da da qualche parte in Texas. Traduzione di Simona Viciani ...(ASI) Fervono i preparativi per la mostra internazionale Biennale Milano, che si terrà dal 24 al 28 novembre nella suggestiva location di Palazzo Stampa di Soncino (Via Torino, 61), palazzo nobiliare ...