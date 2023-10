Una retrocessione comporta mille conseguenze negative per una società. Sotto l'aspetto economico, anche perché coincide con la svalutazione della rosa, ma pure da quello pratico. Perché nella stagione ...Una retrocessione comporta mille conseguenze negative per una società. Sotto l'aspetto economico, anche perché coincide con la svalutazione della rosa, ma pure da quello pratico. Perché nella stagione ...

La Spal precipita: dentro la crisi della squadra di Di Carlo ItaSportPress

Perugia sbanca Ferrara. La Spal cade per 1-2 Quotidiano Sportivo

Due pagine dedicate alla Serie C sull'edizione odierna di Tuttosport. La prima analizza il recupero vinto dalla Juventus Next Gen contro la Recanatese e titola: "Yildiz ispira, ...E' dal 2016 che le due squadre non si affrontano. Buona partenza dei rossoneri che veleggiano al quarto posto ma l'undici spallino è considerato uno dei migliori del girone. Gorgone non si sbilancia m ...