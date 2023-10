La Russia pronta a testare il super missile nucleare Burevestnik | autonomia potenzialmente illimitata

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Potrebbe essere un ulteriore drammatico tassello a conferma delle intenzioni russe di un’operazione a oltranza in Ucraina ma anche l’elemento scatenante di una nuova, pericolosissima corsa agli armamenti: Mosca, scrive il New York Times, sarebbeuna propulsionecon una tecnologia che ne fa un’arma micidiale. Dopo l’aumento del budget per la difesa del 70%...