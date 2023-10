La Russia è pronta a testare un missile nucleare  

(Adnkronos) – La Russia si prepara a combattere la guerra in Ucraina fino al 2025 , almeno. E' l'obiettivo che il ministro della Difesa, Sergei ...

Mosca punta a raggiungere "gli obiettivi prefissati nell'operazione speciale". Zelensky: "Le sanzioni contro la Russia non bastano, ci penseremo ...

Mosca punta a raggiungere "gli obiettivi prefissati nell'operazione speciale". Zelensky: "Le sanzioni contro la Russia non bastano, ci penseremo ...

24 set 07:25 Lavrov: "Pronti a negoziare, ma nessun cessate il fuoco" La Russia è pronta per i negoziati sull'Ucraina, ma non prenderà in ...