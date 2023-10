La punizione che ha ridato Luis Muriel alla Serie A

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ci sono crocicchi e crocicchi. Quelli d’inizio partita si diramano multipli, apparentemente recuperabili da una rete metropolitana di parallele e perpendicolari: Eusebio di Francesco che prepara la trasferta di Roma con un inedito 3-4-3, salvo tornare prestodifesa a quattro per via di un’infortunio (o le due occasioni euclidee per Marvin Cuni, crocicchietti dentro lo stesso match). Elogio di chi adatta il modulo a seconda dell’avversario, senza ricorrere a mere sostituzioni testuali malgrado i maledetti tre slot – da riaprire subito! – e Luca Mazzitelli che riporta il pallone a centrocampo col piglio di Obdulio Varela. I derby filosofici tra le squadre che hanno cambiato molto in estate, come Milan e Bologna, e quelle fedelilinea (anche quando non c’è), tipo la Juventus. Le rotatorie di un’intera carriera sono altra cosa, quando all’apice ...