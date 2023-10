La Premier League venderà i diritti televisivi insieme alla Efl Daily Mail

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Laha in programma un nuovo bando per cambiare il calcio inglese a partire dEnglish Football, la seconda lega professionistica del paese. A riportarlo è il, il quale parla di un bando valido finostagione 2028/29 che porteràed Efl a venderei propridi trasmissione all’estero. In questo modo entrerebbero più soldi nelle casse della seconda lega e aumentare le sue entrate. Per chi non lo sapesse, oggi la Efl riceve un contributo di solidarietà ddi 127 milioni più ulteriori 46 per la crescita dei giovani. In questa stagione la Efl avrà diritto a un’ulteriore cifra di 251,5 milioni per cercare di colmare un ...