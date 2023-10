La Premier League scopre l’equilibrio | dietro Guardiola 5 squadre in 3 punti

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023), bagarre in testa: tra il Manchester City, primo in classifica e il Brighton sesto ballano 3Il weekend dellaha clamorosamente accorciato la classifica, pur non cambiando il nome della capolista. Il Manchester City ha perso sul campo del Wolverhampton, ma l’unica squadra che poteva effettuare il sorpasso era il Liverpool, anch’esso uscito sconfitto nella gara con il Tottenham, condizionata dall’errore sul gol annullato ingiustamente a Nunez per un fuorigioco che non c’era e il Var non ha corretto, con tanto di scuse ufficiali al termine della gara da parte degli organismi arbitrali. Così, si è creata una situazione con 6racchiuse in 3, un equilibrio che non si riscontra in nessun altro torneo. Qual è il motivo ...