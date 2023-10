La nuova acconciatura della conduttrice

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nel suo ultimo post su Instagram, Ilary Blasi si è mostrata con un nuovo look: i capelli frisè stile anni '80. Nuovo look per Ilary Blasi: capelli frisè stile anni ’80 su Donne Magazine.

Unasede sarà aperta nei prossimi mesi anche a Cagliari . Formatica in Sardegna è capofila di ... afferenti ai settori dell'estetica ,e servizi turistici, oltre ai 5 già conclusi, ...... la ex moglie di Vincent Cassel però ora gioca unabeauty card e cambia look. La novità ... quest'ultimaè una promessa di radiosità ed energia rinnovata . Un anno in più è una ...

Ilary Blasi irriconoscibile: il nuovo look dopo l'Oktoberfest lascia tutti senza parole FOTO leggo.it

Ilary Blasi, cambio look dopo l’Oktoberfest e messaggio: “La fine" Tuttosport

Cambio look per Ilary Blasi. L'ex lady Totti ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story dove la si vede con i capelli ricci, come fossero stati sottoposti a permanente, a commento del quale il ...Paola Turci ha deciso di cambiare look, rispolverando una acconciatura un po' vintage con frangia lunga e piena: la foto ...