La notte folle dei meme di Elon Musk | dai messaggi No-Vax agli attacchi contro Zelensky e Biden

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilè ilo. Direbbe McLuhan se fosse ancora in vita. Un assunto che non sembra però entrare nella testa di, che nelle ultime ore ha letteralmente invaso la sua bacheca dialquanto discutibili. Per noia, forse. O per il famoso detto del «Basta che se ne parli». Chissà. Fatto sta che scrollando il suo profilo personale su X ci si imbatte inil vaccino e che strizzano l’occhio al mondo No Vax: «Immagina un vaccino così sicuro che bisogna essere minacciati per prenderlo. Per una malattia così mortale bisogna sottoporsi a un test per sapere di averla». Una presunta allusione all’inefficacia dei vaccini, con ogni probabilità,il Covid-19. Dal suo sarcasmo, se così si può chiamare, non si salva neppure il ...