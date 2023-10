La guerra fuori dal tempo di Sarri ai calendari

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La crociata di Mauriziocontro idel calcio moderno sarebbe condivisibile se non fosse completamentedale, nel suo come in altri casi, incoerente con lo status di, degli allenatori e dei calciatori di oggi come beneficiari di un sistema che si regge proprio sulla moltiplicazione degli eventi. Che significa più patite da vendere alle televisioni in tutto il mondo, più soldi e, al termine della filiera del pallone, stipendi più alti per tutti. Non ha tortoquando denuncia l'eccessivo sforzo cui sono sottoposti i calciatori, tra viaggi e gare ravvicinate. Lo sostengono in tanti, a partire dal sindacato mondiale dei giocatori, solo che all'orizzonte non si vede possibilità per cambiare il sistema. Anzi. Dal prossimo mese di settembre la riforma ...