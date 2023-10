La Giudice di Catania ci porti a nuovi limiti per la giustizia sulla politica

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Per capire la portata del problema aperto dalla decisione deldiche ha dichiarato «illegittimo» un decreto del Governo facciamo un giochino, di fantasia. Siamo nel 2090 e l’Italia è ancora una democrazia. Le elezioni politiche vengono vinte dal neo ritornato Partito Comunista Italiano. Una vittoria schiacciante per il partito che ha riportato d’auge la bandiera rossa con la Falce ed il martello: 90% dei seggi. Una maggioranza quasi bulgara. E così al primo consiglio dei ministri ecco il decreto legge che introduce la Tassa Patrimoniale del 20% sui ricchi patrimoni, sopra ai 200 mila euro, norma annunciata in campagna elettorale e vero cavallo di battaglia del partito. Un miliardario, Mario Rossi, fa ricorso contro il decreto. Undel Tribunale di Pincopallo lo accoglie, definendo illegittimo il provvedimento ...