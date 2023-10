La Fiorentina batte il Cagliari | -4 dall’Inter Ecco chi aggancia in classifica

Leggi su inter-news

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Lafesteggia la quarta vittoria in campionato: i viola stravincono al Franchi e vanno a meno -4in. AGGANCIO ?ha fatto registrare un’altra vittoria ai viola. La quarta in campionato e il quinto risultato utile consecutivo ottenuto in partite ufficiali. La squadra di Vincenzo Italiano è andata subito in vantaggio grazie al solito Nico Gonzalez al 3’. Una mischia in area e tanta confusione da parte della difesa delha fatto sì che l’argentino si ritrovasse la palla sui piedi e non sbagliasse davanti alla porta avversaria. Il raddoppio dei viola è arrivato, complice l’autogol di Dossena, al 21’. Ilci ha provato, ma non è riuscito a segnare. Di lì in poi sia per il primo tempo sia per la ripresa non ...