(Di lunedì 2 ottobre 2023) AGI - Labatte ilnel posticipo della settima giornata di serie A per 3 a 0 e aggancia Juve e Napoli. Le reti sono di Nico Gonzalez, autogol di Dossena e poi il sigillo definitivo di Nzola. Ildi Claudio Ranieri resta ultimo mentre i viola ora sono al terzo posto. Domenica prossima al Maradona sarà dunque scontro diretto fra i campioni d'Italia e i viola che per regolare la formazione dall'ex Claudio Ranieri ci hanno messo poco più di 20 minuti. Il tempo di vedere Nico Gonzalez sfruttare un errore in uscita di Radunovic, e poi Dossena infilare la propria porta sull'iniziativa di Kayode. La gara si è così messa subito in discesa per i padroni di casa, troppo superiori rispetto a Deiola e compagni anche se ilpuò rimpiangere la grande chance capitata sui piedi di Nandez all'8', sul ...

Torna di moda l'idea Roberto Pereyra per la Fiorentina . O meglio, forse non è mai tramontata. Inter e Torino non hanno mai approfondito...

Non hanno sortito l'effetto sperato nemmeno gli ingressi di Oristanio e Prati dopo l'intervallo e Pavoletti a gara in corso, con lache, forse pensando già alla gara di Conference League ...... finora la squadra di Inzaghi ha battuto Monza (2 - 0), Cagliari (0 - 2)(4 - 0) ed ... Dumfriessulla destra e sul cross dal fondo Thuram a centroarea non riesce a impattare bene in ...

La Fiorentina affonda il Cagliari AGI - Agenzia Italia

La Fiorentina affonda il Cagliari, vince 3-0 ed è in zona Champions ... Labaro Viola

Una Fiorentina impressionante quella che chiude senza sbavature la pratica col Cagliari di Ranieri, fermo ancora a 2 punti: standing-ovation per Nico González, primo centro nel finale anche per Nzola, ...Vincenzo Italiano ha tirato un mezzo sospiro di sollievo per Cristiano Biraghi. Come riporta La Nazione, il report medico della Fiorentina sul proprio capitano ha evidenziato un trauma contusivo alla.