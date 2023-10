La F1 torna in Qatar | Verstappen punta a vincere qui il Mondiale | la Ferrari per il podio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La F1inper la seconda gara nella storia, dopo quella spettacolare del 2021 con la serratissima battaglia tra Hamilton, che vinse, e, che con il secondo posto riuscì a tener botta in vista del finale di stagione che poi conosciamo tutti. Nella scorsa stagione, a causa dell’organizzazione deldi calcio, il paese mediorientale ha concordato di prendersi un anno sabbatico, per poire in grande stile con una gara particolare corsa in notturna e con i riflettori accesi. In particolare, proprio su Super Max, che non ha vinto solo a Singapore (non riuscendoci nemmeno quest’anno) tra i circuiti in calendario, e proprio a Losail, anche se qui si è gareggiato soltanto due anni fa. Ma soprattutto, l’olandese può festeggiare qualcosa di più importante, la vittoria del ...

Soto Arbitri: Kandil (EGY), Cespedes (DOM) Durata set: 21', 28', 24' Italia: a 2 bs 17 mv 8 et 22: a 2 bs 15 mv 5 et 25 Domani giorno di riposo per la pool A qui a Rio, siin campo ...... per ilnon c'è possibilità di riportarsi a contatto: Pape e Raimi tentano un ultimo ... Lunedì per l'Italia giornata di riposo, poi martedì alle 22 italiane siin campo contro l'Ucraina, ...

Italia-Qatar 3-0 Preolimpico: Michieletto torna in cattedra e fila via liscia Virgilio Sport

Preolimpico maschile: bis azzurro, Qatar battuto 3-0 Federvolley

A distanza di due anni dall'ultima edizione targata 2021, torna il Gran Premio del Qatar di Formula 1 che si disputerà sul tracciato di Losail. Non si tratta di uno dei soliti appuntamenti fuori ...Dopo aver salutato la Terra del Sol Levante, il Circus si sposta in Medio Oriente. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, andrà in scena il Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntament ...