La crisi degli NFT | perché non se ne parla più e quali sono le ragioni del crollo?

(Di lunedì 2 ottobre 2023) QuelloNFT è un cerchio che, a questo punto, sembrerebbe essersi chiuso. Era esploso come un fenomeno a cui moltissimi – soprattutto nel mondo dell’arte – avevano scelto di interessarsi con la promessa di acquistare Non-fungible token (che non soni – come si tende a credere vista la narrazione – i pezzi d’arte in sé ma gli attiche certificano la proprietà digitale). Quando tutto è cominciato gli NFT hanno conosciuto moltissima popolarità, con opere chearrivate a valere 69 milioni di dollari (è il caso di “Everydays: The First 5000 Days”, collage di illustrazioni fatte a computer dall’artista digitale Mike Winkelmann che è stata battuta da una delle più grandi case d’asta del mondo, Christie’s). LEGGI ANCHE >>> La CNN ha annunciato che chiuderà il progetto Vault, il mercato per vendere i propri NFT NFT, tra domanda è offerta lo ...