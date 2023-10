La Corte Suprema respinge il ricorso per escludere Trump dalle elezioni A New York si apre il processo civile per frode

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Era stato chiesta l’esclusioneprossimepresidenziali per il suo ruolo nella tentata insurrezione di Capitol Hill, ma ladegli Stati Uniti ha respinto la causa, segnando un’importante vittoria per Donald. Il massimo tribunale statunitense ha infatti bocciato ilche John Anthony Castro, anche lui candidato alle primarie dei repubblicani, aveva presentato sulla base del 14esimo emendamento della Costituzione. Istituito dopo la guerra, l’articolo stabilisce che un funzionario che abbia giurato di difendere la carta “deve essere escluso da cariche future se è stato coinvolto in un’insurrezione” o se “ha dato aiuto” agli insurrezionalisti. Ma laha stabilito l’innocenza di ...

Una storica vittoria per i popoli indigeni del Brasile e una buona notizia per i destini della foresta Amazzonica: la Corte Suprema Federale ha ...

Il giudice Luís Roberto Barroso - in passato avvocato difensore dell'ex terrorista Cesare Battisti - entra in carica oggi come nuovo presidente della ...

Nel giorno del processo a New York, laha dato una gioia a Donald Trump respingendo una causa che puntava a silurarlo dalla corsa alla Casa Bianca per il suo ruolo nell'attacco a Capitol Hill.Respinto un ricorso sull'attacco a Capitol Hill. E a New York parte la protesta

La Corte Suprema respinge il ricorso per escludere Trump dalle elezioni Il Fatto Quotidiano

Apple richiede alla Corte Suprema di annullare la sentenza del caso Epic Games HDblog

Parte oggi a Manhattan, in un tribunale blindato, il processo civile per frode contro Donald Trump e due suoi figli adulti Donald Jr ed Eric, accusati di aver gonfiato per un decennio di oltre due ...In una serie di post sulla sua piattaforma Truth Social, Trump si è scagliato contro James e il giudice della Corte Suprema di New York Arthur Engoron, che la scorsa settimana lo ha ritenuto ...