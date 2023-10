...danno tregua a centrocampo dove domina incontrastato un monumentale Vanzetti che cuce il ... Il ritmo per tutto il primo tempo è da, le maglie di casa dispongono a proprio piacimento del ...Oggi alla Maestranza di Siviglia si celebrerà l'ultimadi congedo del celeberrimo matador, ... Gregorio Sanchez, all'epoca direttore della scuola, assicura cheera necessario 'dare alcun ...

La corrida non sarà Patrimonio dell’Unesco TorinoToday

La corrida non sarà Patrimonio dell’Unesco FerraraToday

La pratica subdola e crudele della corrida, ancora molto diffusa in Spagna, è stata respinta dall’Unesco e non verrà riconosciuta come Patrimonio Culturale ...Santos-Vasco da Gama è esplosa quando Yeferson Soteldo ha deciso di fare una giocata assolutamente inutile: gli avversari non ci hanno visto più ed ...