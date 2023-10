La Cina ci impone un nuovo approccio alla sicurezza nazionale. Scrive Lucas

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Gli europei si sono sentiti offesi quando Donald Trump li ha definiti “delinquenti” per il loro contributoNato, facendo sembrare l’Alleanza atlantica, che si basa su valori solenni e sacrifici collettivi da molti decenni, una sorta di racket della protezione. Ma il precedente (e forse il prossimo) presidente statunitense non ha tutti i torti. Laè come una polizza assicurativa: per i rischi che non possiamo permetterci di sostenere, pagando un po’ si risparmia molto. Se non si paga il premio, si perde la copertura. L’assicurazione sullaè un buon affare per gli europei. Gli americani guidano l’alleanza e si occupano delle armi nucleari, dei programmi spaziali militari, degli attacchi a lungo raggio, delle scorte belliche e di altre costose capacità che ...