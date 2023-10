La cannabis non è una droga leggera Lo studio sulle psicosi nei giovani

(Di lunedì 2 ottobre 2023) «Non è corretto considerare lacome unae non si devono sottovalutare le conseguenze per chi la consuma, soprattutto se si tratta di». Il monito arriva dallo psichiatra e psicoterapeuta Alessandro Vento, dirigente dell'Asl Roma 2 e massimo esperto sui danni psichici causati dalle droghe e dalle dipendenze in generale. Nell'ambito della campagna di prevenzione «Effetti delle» rivolta agli studenti e promossa dall'Ordine dei medici di Roma e Provincia e dall'Associazione OsservatorioDipendenze guidata dallo stesso Vento, sono ricominciati gli incontri nelle scuole delle città per informare gli studenti riguardo ai rischi connessi al consumo di stupefacenti, a partire dalle «canne». Gli appuntamenti all'interno degli istituti sono stati ...

La legalizzazione della cannabis (solo Light) tramite una attenta e accurata fase normativa sarebbe un primo

Per superare l'ostruzionismo che ancora esiste in Italia sul tema delle droghe leggere, la cannabis va prima normalizzata, per arrivare alla legalizzazione.