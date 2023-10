Kim fatica al Bayern? La leggenda tedesca lo boccia | “Non è adatto”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Arriva il commento a sorpresa nei confronti di Kim. A far leva su di esso, a grandi linee, anche l’esperienza del coreano al Napoli ed in Serie A. La stagione delMonaco è cominciata procedendo su fasi alterne, a causa del rendimento dei bavaresi in campionato. La squadra di Tuchel, nonostante alcuni scossoni iniziali, ha infatti vinto con ampio margine di scarto le ultime gare in Bundesliga, prima di interrompere la propria corsa a causa di un pirotecnico 2-2 contro il Lipsia. Il team gira però bene, fra giovani leve e core di esperti in grado di rendere iluna delle principali minacce mondiali. Super anche l’integrazione da parte dell’ex Napoli Kim Min-Jae, cui prestazioni hanno convinto Tuchel a far accomodare in panchina un pezzo da 90 come De Ligt. Il coreano non ha però convinto tutti, con le ultime dichiarazioni da parte della ...