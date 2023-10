26 set 14:45 Kiev : "Sulla morte di Sokolov stiamo chiarendo informazioni" 'Come sapete, 34 ufficiali sono stati uccisi in un attacco missilistico al ...

Il bombardamento russo nella regione meridionale di Kherson, in Ucraina, ha ucciso almeno una persona e ne ha feriti sei, tra cui due bambini: lo ha detto lunedì il governatore regionale Oleksandr ...Europa, che quest'anno si giocava a Roma • ÈTommaso Accardo. Attore. Noto per essere ... Aveva 84 anni Titoli Corriere della Sera: Timori per gli aiuti ala Repubblica: Caccia a dieci ...

Guerra Ucraina, bombe russe su Kherson: 1 morto e 6 feriti. Kiev: Mosca concentra truppe a Bakhmut Fanpage.it

Kiev, un morto e 6 feriti nel bombardamento russo nel Kherson - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Investe in auto un motociclista e scappa per "rifugiarsi" a casa. Ma i carabinieri lo individuano e lo arrestano per omicidio stradale e omissione di soccorso. A finire in manette ...Il bombardamento russo nella regione meridionale di Kherson, in Ucraina, ha ucciso almeno una persona e ne ha feriti sei, tra cui due bambini: lo ha detto lunedì il governatore regionale Oleksandr Pro ...