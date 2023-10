Katalin Karikò | chi è la donna che ha scoperto la tecnica dell' mRNA

Premiati al Karolinska Institute di Stoccolma, in Svezia, i ricercatori Katalin Karikò e Drew Weissman con il Nobel per la medicina 2023 . La ...

Il Premio Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le scoperte che hanno permesso lo sviluppo dei vaccini ...

Per quanto riguarda il premio Nobel 2023 , il primo a essere assegnato è stato quello della Medicina aKarikó e Drew Weissman per i loro studi sull'mRna che hanno permesso di avere in tempi ...Figlia di un macellaio e una contabile Nata il 17 gennaio 1955 in Ungheria, suo padre era macellaio e sua madre contabile, eè cresciuta nella piccola città ungherese di Kisujszallas. ...