Kata | dal Perù accolta la richiesta di rogatoria | saranno ascoltate 14 persone

Accertamenti legati a una delle piste battute dagli inquirenti, quella di un rapimento per errore. Sarà sentito anche lo zio paterno della bimba dal carcere di Lima

Il Perù ha accolto la richiesta di rogatoria formulata dai pm di Firenze che indagano sulla scomparsa di Kata, la bambina peruviana che sarebbe stata rapita dall'ex hotel Astor lo scorso 10 giugno ...suggerita dal padre della bimba scomparsa, di un rapimento per errore, legato a una vendetta per droga mai pagata. Nelle prossime settimane saranno ascoltati, lo zio paterno di Kata, detenuto in un ...