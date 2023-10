Karikò e Weissman vincono il premio Nobel per la medicina «I loro studi fondamentali per i vaccini contro il Covid»

Il Premio Nobel per la Medicina è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per le loro scoperte sulle modifiche delle basi nucleotidiche che ...

11.53 Covid, il Nobel aIl Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato all'ungherese Kataline a Drew(Usa), per il loro impegno contro il Covid e per i vaccini. Dopo la proclamazione,una ...