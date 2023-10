Karate | Alessio Ghinami è oro individuale | a Cipro sbanca il tatami nel kata

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma – Il Primo nel Ranking Mondiale Under 21 nelmaschile si prende il primo oro senior nel Circuito Internazionale delSerie A. Lo ha fatto a. E, atleta di successo della Nazionale Italiana e del Centro Sportivo Carabinieri, sale sul primo gradino aggiungendo una preziosa medaglia in bacheca. In costante crescita l’Azzurro, 21 anni e pieno di sogni da avverare, che punta al titolo mondiale senior, come ha confessato in una sua intervista a Il Faro online dello scorso mese di giugno. L’Azzurro si è aggiudicato la medaglia facendo un percorso netto in gara e battendo in finale l’ungherese Ba Rdos con il risultato di 42.5 a 41.1. Il tre volte argento europeo Under 21 e bronzo mondiale di categoria attende ora il Mondiale di Budapest che si svolgerà dal 24 al 29 ...