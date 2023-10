Juve | la corsa contro il tempo di Vlahovic | nel derby vuole esserci

Max Allegri a lui non rinuncia mai. Ma Danilo è in dubbio per il match con la Lazio . Questione di fuso orario, di tempo a disposizione....

... George Harrison e Carlos Menem Sono tutti finiti nell'ultimo libro di Pino Allievi 'Vite di'... l'avvocato Agnelli il suo rapporto con l'arte e la, mentre James Hunt e molti altri ......prestazione di Cambiaso che compensa le numerose lacune tecniche con un lavoro oscuro e tanta... senza esterni che spingono ( Conte metteva al Tottenham Kulusevski Peresic) laè peggio delle ...

Allegri tira fuori la Juve dalla corsa per lo Scudetto: Inter, Milan e ... Sport Fanpage

Serie A: alla Juve basta un gol per fermare la corsa del Lecce Gazzetta di Parma

Non si ferma la corsa della Juve Stabia, capolista solitaria e imbattuta del girone C, che contro il Monopoli centra il quarto successo in sei giornate: al Menti decide il colpo di testa di Romeo. A ...Quanto sta succedendo in Italia sul caso plusvalenze è sempre più paradossale. Lasciando stare le squadre che le hanno fatte per anni e per cifre molto superiori alla Juventus e che mai sono finite so ...