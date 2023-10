Italia prima per censura in Europa su Facebook | Instagram e TikTok | rimossi 45mila post in 6 mesi

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L'è terreno fertile per la, specie su. La principale preoccupazione della Commissione Ue sembra essere la lotta alle classiche "fake news", soprattutto negli ultimi anni dopo che è esplosa la pandemia di Covid e diversi medici e organizzazioni hanno provat

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani , è in Ucraina, a Kiev , per ...

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto un primo importante traguardo festeggiando un anno al governo. Per inciso, 365 giorni non ...

La sua fama da regista è nota, ma in pochi sanno che Hayao Miyazaki nel 1983 ha realizzato un manga uscito solo in Giappone. La buona nuova è che la ...

Per questo nasce il 6/7/8 ottobre prossimo laedizione del Festival dell e Paur e : L'Homo ... sul partire e tornare tra nord e sud d'per intraprendere carriere o affrontare necessità di ...... come riporta Variety , e il film concerto di Beyoncé potrebbe arrivaredel previsto. A ... Atteso a partire dal 13 ottobre sul grande schermo, anche in, il film concerto di Taylor Swift ha ...

Heart Global in Italia: prima tappa a Genova: in campo gli studenti del Deledda La Repubblica

ARCO Europei 3D: Italia prima nel medagliere! politicamentecorretto.com

L’AQUILA – “In questi giorni si stanno rincorrendo una serie di notizie in merito all’attivazione di un servizio ferroviario gestito dalla Tua che collegherà l’Abruzzo a Roma. Il servizio è in fase di ...Milano, 2 ott. (askanews) - Non solo le relazioni tra le persone sono una questione di chimica. Anzi, le reazioni che legano due ingredienti sono alla base della cucina. Un esempio su tutti Il pollo ...