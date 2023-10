‘Itadakimasu’ | a Genova in mostra il legame tra cucina e animazione giapponese

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dal 12 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024,ospiterà la straordinariaItadakimasu: Piccole Storie Nascoste nelladegli Anime. Questo evento, ideato e prodotto da Vertigo Syndrome con il sostegno di Palazzo della Meridiana, è curato dal noto food influencer Pranzo a Konoha (@pranzoakonoha) in collaborazione con l’affermata scrittrice Silvia Casini. Lasi propone di esplorare il profondotra la cultura, l’e la gastronomia, svelando storie nascoste e segreti preziosi della tradizione nipponica. In Giappone, il cibo va oltre il semplice pasto: rappresenta un rifugio dell’anima, una fonte di crescita personale e un mezzo di connessione umana. Itadakimasu invita i visitatori a immergersi in questo mondo segreto ...