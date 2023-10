IPhone 15 | il surriscaldamento presto sarà risolto

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ildell’15 è un problema molto ricorrente dell’ultimo modello della Apple, ma l’azienda ci assicura cheIldell’15 è considerato come un problema molto grave dalla Apple, tant’è che i dipendenti dell’azienda si sono messi immediatamente a cercare la soluzione e hanno scoperto che la causa di queste temperature elevate era un bug del software che rendeva i dispositivi talmente bollenti da essere intoccabili per gli utenti. Questo weekend l’azienda americana ci ha riferito di star lavorando sull’aggiornamento di IOS passando a IOS 17. Hanno rilevato un paio di problemi tecnici che aumentano la temperatura dello smartphone più del solito.15: il ...

Come ogni anno, con l’arrivo di nuovi smartphone arrivano anche le segnalazioni degli utenti che indicano funzionamento non proprio perfetto ed ...

Non si parla d'altro nel mondo Tech: ildegli15 è ormai stato dato in pasto al Web. Ecco allora che, come da consuetudine, chiunque esprime la sua opinione sulla vicenda: in questo marasma social, "l'accusa" più ......dopo che la societa' di Cupertino ha detto che rendera' disponibile un aggiornamento del software iOS 17 per risolvere o almeno attenuare un problema diemerso con i nuovi15. ...

iPhone 15 Pro e Pro Max, continuano le segnalazioni di surriscaldamento HDblog

iPhone 15 Pro e surriscaldamento, Apple ne spiega i motivi e come risolverà iPhone Italia

I l surriscaldamento dell’IPhone 15 è un problema molto ricorrente dell’ultimo modello della Apple, ma l’azienda ci assicura che presto sarà risolto ...Apple ha commentato ufficialmente la questione del surriscaldamento degli iPhone 15, scendendo nel dettaglio dell'uso del titanio per i modelli Pro.