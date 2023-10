Iolanda Apostolico | chi è la giudice che ha disapplicato il decreto sull’immigrazione del governo Meloni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Si chiama, ha 59 anni ed è ladel tribunale di Catania che haildelche prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nei Cpr. Lo ha fatto in base agli articoli 3 e 10 della Costituzione. La toga ha accolto il ricorso di una persona migrante di origini tunisine sbarcata il 20 settembre a Lampedusa e portata nel nuovo centro di Pozzallo, aperto solo pochi giorni fa nel Ragusano. A seguire sono stati dichiarati illegittimi i trattenimenti di altre tre persone che si trovavano nella stessa condizione giuridica. Laha naturalmenteanche la garanzia finanziaria da 4.938 euro ai richiedenti asilo per evitare la detenzione nei Centri di Permanenza e di ...

Da qualche ora il decreto cacotopico Made in Meloni ha ricevuto anche la prima bocciatura in tribunale:, giudice del tribunale di Catania, ha disapplicato la misura del governo che ...Ci sarà spazio per i ricorsi e per una parola definitiva che chiarisca se i provvedimenti del governo sono legittimi o scritti male, e se la decisione della giudiceè stata ...

La giudice Iolanda Apostolico non ha convalidato il fermo di quattro profughi ospiti del centro di Pozzallo perché il provvedimento “difetta di ogni valutazione su base individuale delle esigenze di ...«L' Anm di Catania esprime una posizione ferma e rigorosa a tutela della collega Iolanda Apostolico , persona perbene che ha lavorato nel rispetto delle ...