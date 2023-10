Io ti creo e io ti distruggo. La morsa delle anaconde Dem avvolge Schlein

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Gli inossidabili notabili del Pd dieci mesi fa hanno cambiato le regole per far eleggere Elly e salvare sé stessi. Ora, visto che la segretaria non risponde a loro, organizzano un correntone per tenersi pronti a sostituirla. Per restare sempre e comunque a galla