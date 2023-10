'Io non voglio morire'. Le ultime parole di Alessandra Matteuzzi

Leggi su agi

(Di lunedì 2 ottobre 2023) AGI -, è stata uccisa a Bologna in via dell'Arcoveggio, alla periferia della città nell'agosto del 2022. Per il delitto è stato arrestato l'ex compagno 27enne, Giovanni Padovani. La madre dell'assassino è comparsa oggi davanti alla Corte d'assise. "Io non" ", alla fine, mi ha detto: 'Io non. Ho paura, perché lui è salito dal secondo piano'. Ma era tutto circoscritto e il contesto non lasciava presagire un esito cosi' drammatico. Per me, quello che è successo, è una cosa inconcepibile, impensabile, perchè Giovanni non è un ragazzo cosi', è tutt'altro'". Lo ha raccontato Virginia Centini, madre di Giovanni Padovani, imputato per omicidio davanti alla Corte di assise. La madre ha reso queste dichiarazioni ...