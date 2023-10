Investe ed uccide motociclista | 80enne scappa ma viene arrestato

Leggi su notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023)edun, il conducente alla guida della vettura un anziano di 80 anni che èto, ma successivamente rintracciato edEnnesimo incidente stradale che si verifica nel nostro Paese. Purtroppo da segnalare un’altra vittima. Si tratta di un uomo di 40 anni che si trovava in sella alla sua moto fino a quando non è stato investito e centrato in pieno da una vettura. Ci troviamo a Roma, precisamente sulla strada di Cave, in via delle Selce dove è avvenuto il sinistro. Alla guida dell’auto un anziano di 80 anni. Purtroppo per la vittima non c’è stato assolutamente nulla da fare visto che è deceduto sul colpo. Carabinieri (Ansa Foto) Notizie.comIl conducente dell’auto, invece che fermarsi e prestare soccorso, si è diretto verso casa per potersi “rifugiare”. Nonostante la ...