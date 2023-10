Inter | trattativa con Qatar Airways | per ora è prevista una partnership

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dopo i soldi persi, con annessa figuraccia, per il mancato pagamento di Digitalbits che era lo sponsor di maglia della scorsa stagione, l’è corsa ai ripari. Quest’anno la casacca nerazzurra ha come main sponsor Paramount+, ma compaiono anche i brand eBay (sulla manica sinistra) e U-Power (sul retro, sotto al numero di maglia). Inoltre, il club ha rinnovato l’ormai storico accordo con Nike per altri 8 anni, fino al 2030. Insomma, soldi freschi e fondamentali per le casse dell’. Che ora sta lavorando a un altro importante contratto: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, è in dirittura d’arrivo lacon. Per il momento èuna: il vettore di bandiera deldiventerà la compagnia aerea ufficiale ...

Era lui uno dei grandi obiettivi per la porta dell', individuato come possibile erede di André Onana . Lacon lo Shakhtar però non si è sbloccata, nonostante i tanti messaggi lanciati,...Dopo una lunga pausa riflessiva laper i diritti tv di serie A entra nel vivo. Venerdì 6 ottobre andrà in scena un nuovo ... L'Atalanta con l'AD Luca Percassi, l'con il legale del club ...

Un inizio travolgente quello dell'Inter, e in particolare di Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, autore di quattro gol nella gara esterna contro la ...