Inter riparte a Salerno! Ora testa al Benfica | Inter NOS con Rossi – LIVE

L’Inter domani esordirà in Champions League contro la Real Sociedad: per l’occasione ha parlato dell’aria che si respira Matteo Barzaghi . entusiasmo ...

L'Inter non si vuole fermare. Alle 20.45 i nerazzurri ospitano a San Siro il Sassuolo per la 6ª giornata di Serie A: la squadra di...

... le pagelle di Salernitana -0 - 4 L'dopo il ko interno del turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Nella trasferta sul campo della Salernitana finisce 4 - 0 in favore dei ...Le dichiarazioniLa Romadai tre punti conquistati contro il Frosinone. Un successo ... La realtà però è un'altra: Lukaku segnava a Manchester, lo ha fatto all'e ora segna anche da noi. Lui ...

L`Inter riparte da Salerno | News Lega Seria A

Salernitana-Inter 0-4, poker Lautaro dalla panchina: le pagelle Sky Sport

Udinese, impattando con il Genoa, la squadra non è uscita dalla zona critica ma ha ottenuto l'effetto di muovere la classifica. La valutazione di un calciatore.Sappiamo cosa è successo negli ultimi anni e ripartire da lì non è mai facile. Ci sono state meno critiche per l’Inter che non ha vinto per due anni di fila pur essendo la squadra più attrezzata.