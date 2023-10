Inter | pronto nuovo accordo con Qatar Airways

(Di lunedì 2 ottobre 2023), possibile nuova sponsorship per i nerazzurri da parte di: si attende la fumata bianca dalle due parti Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, focus sull’e la questione sponsor, che potrebbe impreziosirsi con un, redditizio ingresso. SPONSOR- L’è vicina a siglare un nuova partnership. Dopo aver rinnovato l’ormai storico vincolo con lo sponsor tecnico Nike, aver individuato come main sponsor Paramount+ e aver firmato accordi con eBay e U-Power, a breve può arrivare la fumata bianca anche con. La compagnia aerea, partner mondiale della Formula 1 e sponsor di maglia del Psg, diventerà il vettore ufficiale nerazzurro e arricchirà una galassia di sponsor di indubbio ...

L’ Inter alle 20.45 scende in campo contro la Salernitana allo stadio Arechi nel match valevole per la settima giornata di campionato. Il club ...

“ oggi era il pane per noi. Abbiamo perso col Sassuolo una partita non meritando, prendendo due gol per errori nostri. oggi dovevamo vincere, ...

Conto alla rovescia per il " Premio Internazionale Manibus ":arrivano a Lecce i grandi nomi del made in Italy nel mondo e gli artisti della Carta Dal ...

SPONSOR- L'è vicina a siglare un nuova partnership. Dopo aver rinnovato l'ormai storico vincolo con lo ......per il big che potrebbe approdare in Serie A a parametro zero il prossimo giugno Il prossimo mercato estivo potrebbe vedere sfidarsie Juventus che hanno messo gli occhi su un big,a ...

Inzaghi pre Inter-Benfica: "Cuadrado è pronto, Frattesi e Sensi out" Tuttosport

UCL, Calhanoglu: "Siamo sempre pronti: contro il Benfica daremo il ... Inter - News Ufficiali

Sia la Juventus che l’Inter, come sottolineato da interlive, sono sulle tracce dell’esterno spagnolo del Real Madrid che è in scadenza a giugno 2024 e non sembrano esserci le condizioni per il rinnovo ...I tre punti persi con l’Inter non valgono doppio ... Adesso sta attraversando un anno sabbatico. Quando lui sarà pronto ad accettare delle ipotesi di ritorno, saremo felici di esplorarle insieme a lui ...