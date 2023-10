Inter | Inzaghi | «I calciatori mi mettono in difficoltà nel fare scelte»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le parole di Simone, tecnico dell’, in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League con il Benfica Simoneha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani trae Benfica in Champions League. Di seguito le sue parole. BENFICA – «Senz’altro sarà una gara impegnativa, ad alta intensità. Hanno vinto tutte le gare tranne una, come noi. I principi sono quelli dello scorso anno. Hanno perso la prima partita in Champions giocando in dieci e nonostante ciò hanno avuto tantissime occasioni e avrebbero meritato un altro risultato. Cosa hanno cambiato? Un portiere nuovo, c’è Di Maria. In attacco i centravanti si alternano. Hanno cambiato alcuni giocatori ma i principi sono gli stessi. Sappiamo che servirà una gara molto intensa perché sono un’ottima squadra. Sarà un ...