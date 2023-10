Inter | Inzaghi | “Benfica squadra rinnovata | sarà una partita intensa”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il tecnico dell’Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il, in programma domani alle 21 a San Siro: “Sono unaforte, che ha perso una solain campionato e come noi arrivano da una vittoria. Hanno già vinto la Supercoppa e hanno fatto qualche innesto di qualità. Rispetto allo scorso anno hanno cambiato portiere, ci sono due nuovi mediani ed è arrivato Di Maria. Davanti alternano Musa e Cabral, ma i principi di gioco restano gli stessi. Dovremo fare unamolto. Si gioca tantissimo, siamo alla settimain 21 giorni. Ci dobbiamo adeguare al calendario. L’importante è ruotare tanto i giocatori per prevenire gli infortuni e i problemi fisici. Mancano ...

